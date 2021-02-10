«Ударила не один раз»: жительница Ноябрьска едва не зарезала старшего брата

Жительница Ноябрьска едва не зарезала старшего брата Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Происшествие случилось 23 января 2021 года в одном из домов по ул. Высоцкого. В тот день 35-летняя женщина повздорила со своим 38-летним братом. Не сдержав эмоции, ноябрянка схватила нож, а затем нанесла родственнику несколько ударов в шею, грудную клетку и по рукам, тем самым причинив ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Благодаря своевременному обращению очевидцев происшествия в службу «Скорой помощи», потерпевшего удалось спасти.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия.Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что еще одно похожее преступление случилось в Салехарде в конце декабря прошлого года. Тогда в одной из квартир было найдено тело мужчины с признакми насильственной смерти. В ходе расследования стало известно, что к его гибели причастен один из родственников.