Лучший работодатель на Ямале - «РН-Пурнефтегаз»

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Предприятие одержало победу в конкурсе «Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения в Ямало-Ненецком автономном округе». Предприятие получило первое место в номинации «Лучший работодатель по трудоустройству людей с ограниченными возможностями» по итогам 2020.

В минувшем году участниками конкурса стали более 20 организаций и индивидуальных предпринимателей из 8 муниципальных образований. В финал вошли предприятия, которые прошли четыре этапа. По итогам конкурса в одной из номинаций «РН-Пурнефтегаз» набрал наибольшее количество баллов, и стал победителем. Нефтяников отметили за активное трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья в счет установленной квоты, сотрудничество с центром занятости населения и регулярное участие в ярмарках вакансий.

«Помимо людей с ограниченными возможностями мы ежегодно в летний период трудоустраиваем школьников Губкинского. Подростки от 14 до 17 лет имеют возможность поработать с нефтяниками, почувствовать ритм большой компании, чтобы в будущем определиться с профессией», - рассказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Максим Сухарев.