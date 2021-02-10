Жители Ямала могут один раз в год бесплатно отдохнуть в тюменской здравнице

Фото: правительство ЯНАО

Теперь жители Ямала могут один раз в год бесплатно оздоровиться в тюменском центре «Большой Тараскуль». Ранее это было возможно только раз в три года. Такую возможность имеют дети-инвалиды, из многодетных семей, а также состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях, включая сопровождающие их лица. Продолжительность программы - до 21 дня. Трансфер, проживание и питание включены в путевку.

Для удобства жителей также меняется порядок направления в реабилитационный центр. Запланировать поездку можно в удобное для семьи время, например, с учетом отпусков, не выходя из дома. Ранее требовалось получать сертификат на оздоровление, становиться в очередь, а возможность выбора дат посещения здравницы отсутствовала.

-Протестировать новую функцию ямальцы смогут уже в сентябре, когда станет доступна запись на оздоровление на 2022 год. Необходимо будет зайти на сайт и выбрать период заезда, заполнив предложенную форму, - рассказала начальник отдела по делам инвалидов департамента социальной защиты населения ЯНАО Юлич Будаева.

При возникновении трудностей гражданин может обратиться в орган соцзащиты населения или центр социального обслуживания по месту жительства, где ему будет оказана помощь при бронировании.

В этом году центр планируют посетить около 700 детей с родителями (сопровождающими), которые не воспользовались этим правом из-за пандемии, а также подавших заявление о предоставлении сертификата на оздоровление до июня 2020 года.

-В связи с текущей эпидемиологической ситуацией посещение здравницы возможно при наличии отрицательного теста на COVID-19, полученного не позднее трех дней до даты заезда, документа об отсутствии контакта с вероятными больными COVID-19, а также санаторно-курортной карты, − поясняет Юлия Будаева.

Подробную информацию можно получить в органе социальной защиты населения по месту жительства или по телефону: 8 (3452) 21-47-29.