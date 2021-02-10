Многодетные семьи Ямала все чаще покупают льготные авиабилеты для детей

Фото: правительство ЯНАО

Более 10 300 детей из многодетных семей Ямала воспользовались льготными билетами на авиаперевозки. Таковы данные статистики за 2020 год.

Напоминаем, что программа поддержки многодетных семей в виде льготного авиаперелета детям от 2 до 18 лет к месту отдыха и обратно начала действовать с 1 апреля 2019 года.

С 2020 года льготным перелетом также могут воспользоваться дети из многодетных семей в возрасте до 23 лет (кроме вступивших в брак), которые обучаются в высших или средне-специальных учебных заведениях страны на очной форме. Льгота распространяется на все рейсы, выполняемые авиакомпанией «Ямал», в том числе и на новые южные направления.

В числе новых рейсов на юг перелеты из Ноябрьска в Сочи и из Надыма в Сочи и Симферополь. С просьбой открыть новые направления к главе региона ранее обращались сами жители.

На сайте МФЦ разработан дополнительный сервис, в который внесены данные о ямальских многодетных семьях. При оформлении авиабилетов статус многодетной семьи, имеющей право воспользоваться данной мерой поддержки, подтверждается онлайн без необходимости предоставления дополнительных документов.

Узнать информацию о рейсах, а также приобрести билеты можно в кассах продаж и на сайте авиаперевозчика АТК «Ямал». Консультацию можно получить по номеру колл-центра: 8-800-234-44-02.