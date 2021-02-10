В Салехарде отремонтируют более 17 километров автодорог

Фото: администрация Салехарда

Дороги Салехарда ждет грандиозное преображение. В этом году планируется отремонтировать более 17 километров, причем 5 из них – в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это улицы Почтовая, Маяковского и Чубынина.

Остальной ремонт - это 3,346 километров : улицы Ленина, Гаврюшина, Щорса, Ангальский Мыс, Набережная и мкр. Брусничный.

Дорожные работы включают в себя устройство асфальтобетонного покрытия с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона, отсыпку обочин, замену бортовых камней и частичный ремонт тротуаров. Отметим, что замена асфальта будет производиться при использовании современных технологий: битум высокой эластичности, который повышает деформационную устойчивость, обеспечивает трещиностойкость покрытия и безопасность движения автомобилей. Все работы начнутся в летний период.

Также за это время приведут в порядок тротуары на девяти улицах окружной столицы: Матросова, Республики, Свердлова, Зои Космодемьянской, Ямальская, Губкина, Подшибякина, Броднева и Мира. Общая протяженность ремонта – более 11 километров.

Кроме того, в этом году продолжатся работы по строительству дороги в микрорайонах частной жилой застройки: Юбилейный, Солнечный, а также от примыкания автомобильной дороги Салехард – Лабытнанги до НТСН «Надежда».

Будут реконструированы дороги и по улицам Мичурина, Броднева, Объездной, в том числе проведено устройство ливневой канализации.

В довершение запланирован ремонт освещения на 56 улицах общей протяженностью 44 километра.