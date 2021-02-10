«Читай-город» в Нижневартовске и Новом Уренгое

Фото: «Читай-город» В Тюменской области уже более 20 книжных магазинов сети

В начале этого года открылся четвертый магазин в Нижневартовске в ТРЦ «Green Park» и первый магазин в Новом Уренгое в ТРЦ «Солнечный». В регион федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» пришла в 2009 году. Отклик неравнодушных к чтению тюменцев не заставил себя ждать, и за 12 лет в области открылся 21 магазин – 11 в Тюмени и 10 в области. Читатели Тюмени, Сургута, Нижневартовска, Тобольска, Ханты-Мансийска и Югорска продолжают находить для себя интересные и полезные книги, а федеральная книжная сеть – открывать новые точки притяжения для книголюбов всех возрастов.

В «Читай-городе» можно познакомиться с новинками и бестселлерами, встретить всегда актуальную классику, оригинальные детские книги и литературу в жанре нон-фикшн. Особенно популярное сегодня направление young adult впечатлит даже самую взыскательную молодежную аудиторию.

Из новинок ИД «Комсомольская правда» рекомендует:

«Душевное искусство убеждения. Как добиваться желаемого без давления и стресса» Дж. Харрис;

«Имею право. Книга о счастье по твоим правилам» Хибберт Н.;

«Больше чем паста. От солнечной «Карбонары» до изумрудного песто» Феррара О.

К предстоящим праздникам в магазинах можно приобрести не только книги, но и милые сувениры, наборы для творчества и подарочную упаковку. Если трудно определиться с подарком – выручат подарочные сертификаты различного номинала. А для тех, кто предпочитает online-покупки, новые магазины сети станут удобными пунктами бесплатной доставки интернет-заказов из www.chitai-gorod.ru.

Новые магазины находятся по адресам:

«Читай-город», г. Нижневартовск, ул. Ленина, 8, ТРЦ «Green Park»

«Читай-город», г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, 26, ТРЦ «Солнечный»