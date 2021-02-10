Ноябрьский приют для бездомных животных передан под управление организации «Экосфера+»

Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьский приют для бездомных животных передан под управление автономной некоммерческой организации «Экосфера+», которая обеспечивает комфортные условия пребывания для четвероногих постояльцев.

Сегодня в учреждении проживают 20 кошек и 30 собак, многие из них находятся в карантинной зоне. Эта процедура обязательна, отмечают специалисты. Познакомиться с ними пока можно виртуально - фотографии почти всех питомцев уже размещены в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Одноклассники.

Напоминаем, что дом для бездомышей находится в районе промышленной зоны. Здание светлое, теплое и просторное - общей площадью 1663,3 квадратных метров. Оно оборудовано пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. На прилегающей территории, площадь которой почти 14 тысяч квадратных метров, обустроены зоны для выгула. Внутри есть все необходимое: вольеры для кошек и собак, изоляторы, операционные, складские и карантинные помещения, а также выставочное зоны, куда смогут приходить желающие обзавестись питомцем.

По всем интересующим вопросам жители могут обратиться по телефонам: 45-00-13, +79220650013, а также через электронную почту: ngp_89bj@mail.ru.