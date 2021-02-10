Пытаясь сохранить сбережения, жительница Тарко-Сале лишилась крупной суммы денег Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратилась 26-летняя жительница Тарко-Сале, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что 5 февраля 2021 года девушке позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что с карты заявительницы пытаются списать деньги. Для сохранности сбережений, он предложил перевести имеющиеся средства на резервный счет, при этом необходимо сообщить номер банковской карты, CRV-код и смс-код, поступивший на телефон. Будучи уверенной, что общается с реальным сотрудником банка, девушка выполнила все указания, после чего с ее карты списалось более 39 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, таркосалинка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Сейчас полицейские пытаются устоновить личность преступника, обманувшего девушку.

Напоминаем, что по такой же схеме мошенники обманули жителя Ноябрьска. Пытаясь спасти сбережения, мужчина отдал более 55 тысяч рублей.