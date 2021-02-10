На Ямале более 6 тысяч девятиклассников сдают итоговое собеседование по русскому языку

Фото: правительство ЯНАО

Девятиклассники Ямала сдают итоговое собеседование по русскому языку, которое служит допуском к государственной итоговой аттестации. Продемонстрировать знания собираются более 6,5 тысяч школьников.

-Итоговое собеседование проводят во всех школах страны уже третий год. Его цель - оценить, насколько хорошо дети владеют русским языком, проверить навыки грамотного оформления высказываний и умения ясно излагать свои мысли, - рассказала специалист окружного департамента образования ЯНАО Ирина Гребнева.

Испытание состоит из четырех заданий: чтение текста, его пересказ, монолог и диалог с экзаменатором. На выполнение заданий отведено 15 минут. Оценивать ответы участников будет эксперт - учитель русского языка и литературы. В итоге ученик получит «зачет» или «незачет». Для получения «итогового зачета» необходимо набрать не менее 10 баллов из 20 возможных.

Для учеников, находящихся на самоизоляции, предусмотрена дистанционная форма сдачи итогового собеседования.

Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов продолжительность процедуры увеличат на 30 минут, также для них предусмотрены все необходимые условия. На данный момент это 300 девятиклассников автономного округа.

Результаты экзаменационного испытания можно узнать в школах.