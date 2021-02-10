В Салехарде проверяют дом по ул. Манчинского, жители которого замерзают в квартирах

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде состоялась внеплановая комиссионная проверка работы ТСЖ «Наш Дом». Поводом для этого послужило обращение жительницы дома по ул. Манчинского, 21. Она жалуется на не надлежащий температурный режим в комнатах и холодные полы.

-В связи с устоявшимися морозами полы в квартире стали очень промерзать, местами температура достигает до -2 градусов. Также во время ливневых дождей в комнате постоянно заливает потолок и стену», - рассказала Ольга Богданова.

Деятельность ТСЖ проинспектировали заведующая сектором муниципального жилищного контроля администрации Салехарда Екатерина Саромудова и член регионального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Тарагупта.

-На данный момент проводятся замеры температуры, тепловизионная съемка. Изучаются документы, которые предоставило ТСЖ. Конечно, жилой фонд не молодеет и уже со временем вскрываются дефекты эксплуатации. По результатам проверки будем разбираться, какие есть нарушения, - говорит Екатерина Саромудова.

Проверка будет продолжаться до 22 февраля. В случае установки нарушения в отношении ТСЖ «Наш Дом» будет выдано предписание со сроком устранения выявленных недочетов.

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