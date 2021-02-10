За прошедшую неделю мошенники украли у ямальцев более четырех миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 1 по 7 февраля, зарегистрировано 45 подобных преступления, ущерб от которых превысил 4,38 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой мошенников стала жительница Муравленко, которой позвонил якобы сотрудник банка. В ходе разговора, он убедил потерпевшую оформить кредит на 900 тысяч рублей, а затем перевести деньги на различные абонентские номера.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Призываем граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные банковских карт.