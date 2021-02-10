Жительница Лабытнанги купила обувь у подростка-мошенника Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница 1960 года рождения, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что 29 ноября 2020 года заявительница переписывалась в соцсети с пользователем сайта, у которой ранее покупала обувь. В этот же день ей пришло сообщение от другого пользователя с вопросом о размере обуви и адресе доставки. Горожанка решила, что это помощница продавца и написала ответы. Далее ей пришло еще одно сообщение с номером карты, на которую женщина перевела 4 тысячи рублей за заказанную обувь.

Спустя некоторое время, 30 ноября 2020 года, пострадавшая обнаружила, что страница пользователя, которой она перевела деньги, удалена. В ходе переписки с продавцом, у которого она ранее приобретала обувь, горожанка поняла, что ее обманули.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий злоумышленницу удалось задержать. Ей оказалась уроженка Челябинской области 2004 года рождения, находившаяся на территории Краснодара.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, предусмотренное по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.