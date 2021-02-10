На Ямале мошенники обманули тундровиков при покупке снегохода Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Лабытнанги обратилась 32-летняя жительница тундры, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что 2 февраля 2021 года заявительница и ее муж нашли на одном из сайтов увидели объявление о продаже снегохода стоимостью 140 тысяч рублей. Позвонив продавцу, проживающему в Надыме, супруги смогли договориться о небольшой скидке, крое того, доставить покупку продавец пообещал лично.

Достигнув договоренности, покупатели перевели 135 тысяч рублей на указанный счет, после чего мужчина перестал выходить на связь. Поняв, что столкнулись с мошенником, супркги обратились в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас полицейские пытаются установить личность злоумышленника, наживщегося на семейной паре.

Напоминаем, что по такой же схеме злоумышленники обмануди жителя Надымского района. Мужчина отдал за товар почти 400 тысяч рублей, но долгожданная покупка так и не пришла.