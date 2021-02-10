В больницу Нового Уренгоя поступит 860 доз вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие дни в Новый Уренгой поступит 860 доз отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» от коронавируса. Напоминаем, что в понедельник, 8 февраля, в округ доставили пять тысяч доз вакцины.

Первыми в вакцинации примут участие те новоуренгойцы, которые заранее записались в лист ожидания. Также в число участников входят люди старшего возраста и имеющие хронические заболевания. Отметим, что активное желание сделать прививку выразили работники топливно-энергетического комплекса.

Перед вакцинацией необходимо заполнить анкету, в которой есть вопросы, адресованные пациенту. Заранее ознакомиться с документом можно на сайте Новоуренгойской ЦГБ.

Записаться на вакцинацию можно по телефонам колл-центра: 122, 8(3494)939-600, 8(3494)939-601, 8(3494)939-602, 8(3494)939-603.

Прививочные пункты расположены в поликлинике № 1 и №2, в ГДК «Октябрь» и ДС «Звездный».