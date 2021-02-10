Упавшую в Салехарде теплую остановку отремонтируют в течение двух недель

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде"

В Салехарде теплую остановку по ул. Зои Космодемьянской, 69 восстановят в течение двух недель. Напоминаем, что она опрокинулась из-за сильного ветра в ночь с 7 на 8 февраля. Об этом сообщил один из местных жителей в паблике «Подслушано в Салехарде».

Сейчас павильон уже подняли и установили на место, кроме того, произвели укрепление анкерными устройствами. Остальной ремонт сделают в течение двух недель. Необходимые материалы для этого уже заказаны.

Отметим, что конструкция теплого остановочного комплекса весит около 2,5 тонн, поэтому изначально ее крепление к основанию не было предусмотрено.

На данный момент, чтобы пассажирам не было холодно дожидаться общественного транспорта, на месте павильона временно установили автобус.