В Ноябрьске инспекторы ГИМС напомнили жителям правила безопасности на льду

Фото: МЧС России по ЯНАО

Инспекторы ГИМС продолжают рассказывать ямальцам о правилах безопасности на льду. В этот раз спасатели инструктировали жителей Ноябрьска, которые покупали или присматривались к снегоходам. Раздавая памятки, инспекторы также уделяли особое внимание правилам поведения на зимней рыбалке.

Соблюдение простых правил безопасности на льду предостережет от непредвиденных ситуаций:

- не передвигаться по льду в одиночку;

- группа из пяти человек должна двигаться на расстоянии друг от друга не меньше 2-3 метров;

- при себе необходимо иметь веревку длиной 15-20 метров с узелками на концах;

- иметь при себе шило «спасалки», нож или большой гвоздь;

- не пробуривать много лунок в одном месте, минимальное расстояние между ними - не менее 5 метров;

- не находиться в одном месте больше 5 человек;

- не прыгать на льду;

- передвигаться только по видимым тропинкам