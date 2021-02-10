В Ноябрьске инспекторы ГИМС напомнили жителям правила безопасности на льду

Фото: МЧС России по ЯНАО
Инспекторы ГИМС продолжают рассказывать ямальцам о правилах безопасности на льду. В этот раз спасатели инструктировали жителей Ноябрьска, которые покупали или присматривались к снегоходам. Раздавая памятки, инспекторы также уделяли особое внимание правилам поведения на зимней рыбалке.
Соблюдение простых правил безопасности на льду предостережет от непредвиденных ситуаций:
- не передвигаться по льду в одиночку;
- группа из пяти человек должна двигаться на расстоянии друг от друга не меньше 2-3 метров;
- при себе необходимо иметь веревку длиной 15-20 метров с узелками на концах;
- иметь при себе шило «спасалки», нож или большой гвоздь;
- не пробуривать много лунок в одном месте, минимальное расстояние между ними - не менее 5 метров;
- не находиться в одном месте больше 5 человек;
- не прыгать на льду;
- передвигаться только по видимым тропинкам