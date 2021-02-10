Житель Лабытнанги, покупая зимние покрышки, нарвался на мошенников Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Лабытнанги обратился местный житель 1977 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что 28 декабря 2020 года мучина заказал на одном из сайтов зимние покрышки. Обсудив с продавцом условия доставки, потерпевший перевел на его банковскую карту полную стоимость товара - около 34 тысяч рублей.

После этого продавец перестал выходить на связь, а оплаченный товар до сих пор не пришел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напоминаем, что по такой же схеме был обманут еще один житель Семи Лиственниц. Мужчина отдал более 100 тысяч рублей за лодочный мотор, который так и не увидел.