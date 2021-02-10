Погода на Ямале на 10 февраля: холодно и ветрено

Погода на Ямале на 10 февраля Фото: Ольга Крыльцова

В среду, 10 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -31, ночью -32. Ветер 3-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -27, ночью -29. Ветер 7-9 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - снег. Днем -29, ночью -30. Ветер 7-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -28, ночью -27. Ветер 8-11 м/с.

Губкинский: пасмурно и небольшой снег. Днем -28, ночью -30. Ветер 7-8 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -26, ночью -28. Ветер 6-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - снег. Днем -28, ночью -29. Ветер 5-9 м/с.

Муравленко: пасмурно и небольшой снег. Днем -31, ночью -30. Ветер 8-11 м/с.