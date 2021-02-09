В больницу Ноябрьска поступило более 950 доз вакцины от коронавируса

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В Ноябрьскую ЦГБ поступило 960 доз отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» от коронавируса. Напоминаем, что вчера, 8 февраля, в округ доставили пять тысяч вакцины.

В первую очередь приглашать на вакцинацию будут людей из листов ожидания, а также из категорий риска: пожилых и страдающих хроническими заболеваниями.

Сама вакцинация проходит на добровольной основе и осуществляется в два этапа с интервалом в 21 день после введения первого компонента. Условие для прививки: отсутствие тяжелые аллергические реакции, обострение хронических заболеваний, беременность и грудное вскармливание, а также острые инфекционные заболевания.

Отметим, что на сегодня значимых побочных проявлений после вакцинации не зафиксировано.

Жителей, оставивших заявку в колл-центре или через портал «госуслуги» заранее проинформируют о дате, месте и времени вакцинации через смс. Также с записавшимися может связаться оператор колл-центра.