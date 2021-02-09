В Новом Уренгое руководство коммерческой организации скрыл от налоговиков более 23 миллионов

Фото: Фото: СУ СКР по ЯНАО

Следственный отдел Нового Уренгоя возбудил уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организац. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

Было установлено, что генеральный директор ООО «Стройгазпроект», зная об имеющейся задолженности по налогам, намеренно скрыл с января 2019 по январь 2020 года более 23 миллионов рублей, за счет которых должно производится взыскание задолженности на общую сумму свыше 18 миллионов рублей.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что это не единственный подобный случай в регионе. Так, в Новом Уренгое генеральный директор ООО «Градорика» скрыл от налоговиков почти сто миллионов рублей.