Тысячи термо SIM-карт прописались в Югре

В период самых морозных дней в Югре добыча нефти на крупнейших месторождениях находится под онлайн контролем, благодаря термостойким SIM-картам. Рекордный спрос на них зафиксирован в январе наступившего года. Если все, установленные в нефтегазовое оборудование термо SIM-карты региона собрать вместе, то получится лента высотой в среднюю буровую вышку (50 м).

Чаще всего такие SIM-карты используют для мониторинга нефтегазового оборудования, управления удаленными объектами, в приборах бурения скважин, в цифровых индикаторах веса. Благодаря высокоскоростному мобильному интернету мастер бригады, находясь за несколько километров от мест нефтедобычи, может в режиме реального времени контролировать данные.

«Каждая вторая термо SIM-карта, зарегистрированная в сети уральского МегаФона, «прописана» именно на югорских предприятиях. Округ лидирует и среди соседей, обогнав Ямал и Тюменскую область. Всего в Югре порядка 30 000 SIM-карт используются компаниями для передачи данных «от машины к машине», - отметил директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

Современные мобильные технологии автоматизируют огромное количество бизнес-процессов, а термо SIM-карты помогают нефтяникам поддерживать плановый режим работы не только в морозы, но и в летние знойные дни, когда температура воздуха прогревается до аномальных для севера 35 – 37 градусов.