Прокуратура обязала власти Надыма установить пандусы в доме, где проживает инвалид Фото: Ольга Крыльцова

Надымская городская прокуратура проверила соблюдение прав инвалидов в сфере обеспечения доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме.

В итоге было установлено, что местная администрация долгое время не принимало никаких мер для оказания помощи инвалиду, проживающему в многоквартирном доме. В частности, не были установлены приподъездный и внутриподъездный пандусы, антискользящее покрытие, дверные доводчики и прочее.

В связи с этим городской прокурор внес главе района представление, которое было удовлетворено. Однако никаких изменений в обустройстве мест общего пользования так и не было проведено. Тогда прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором обязывал на органы местного самоуправления исправить нарушения.

В итоге суд удовлетворил все требования. Исполнение решения контролируется профильным ведомством.