В Новом Уренгое вахтовик украл у заснувшего товарища крупную сумму денег Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1981 года рождения, у которого украли крупную сумму денег.

В ходе проверки было установлено, что заявитель распивал спиртные напитки в компании малознакомых мужчин. Когда количество алкоголя превысило все допустимые значения, потерпевший заснул. Воспользовавшись этим, один из собутыльников схватил с тумбочки 27 тысяч рублей, а затем скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать. Им оказался ранее судимый житель Пермского края 1992 года рождения, работающий на территории города вахтовым методом.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание за это - лишения свободы на срок до двух лет.

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