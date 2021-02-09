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Собираясь заработать на бирже, надымчанка отдала мошенникам более 600 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Собираясь заработать на бирже, надымчанка отдала мошенникам более 600 тысяч рублей

Собираясь заработать на бирже, надымчанка отдала мошенникам более 600 тысяч рублей

Фото: Ольга Крыльцова

В Надымский отдел полиции обратилась 39-летняя горожанка, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что в сентябре 2020 года заявительнице позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником брокерской компании. Далее он предложил женщине увеличить заработок через игру на бирже. Заинтересовавшись предложением, потерпевшая зарегистрировалась в компании, отправив фотографии паспорта и банковской карты, после чего перевела на указанный счет 12 тысяч рублей.

Через некоторое время, 21 января 2021 года, надымчанке позвонил куратор компании и сообщил, что появилась уникальная возможность получить хорошую прибыль в короткий срок, внеся дополнительную сумму. Поверив незнакомцу, потерпевшая перевела 105 и 500 тысяч рублей на предоставленные реквизиты.

Впоследствии, не сумев снять деньги, женщина поняла, что была обманута мошенниками и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Криминал