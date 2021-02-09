Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 февраля 2021 года увеличилось на 64 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 64 человека, с начала периода - 36 175.

Из общего числа болеющих госпитализировано 318 жителей, 17 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 8 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших не изменилось и составляет 388 человек. Напоминаем, что в понедельник, 8 февраля, скончался один человек.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 488 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 52 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 17, Надымском районе - 10, Муравленко и Приуральском районе - 6.

Далее идут: Тазовский район - 4, Пуровский район и Ноябрьск - 3, Губкинский - 2.

Замыкает список: Салехард - 1.

Всего в регионе было проведено 2 843 теста в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 149 человек, за весь период - 33 308.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 15 019 человек с COVID-19, с начала периода - 3 998 216. Выздоровевших - 21 795, за весь период - 3 493 886. Умерших - 530, с начала периода - 77 598.