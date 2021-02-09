Фото: правительство ЯНАО

В Ноябрьске учредили медаль за вклад в развитие добровольчества. Таким образом планируется поощрять достижения наиболее активных волонтеров. Отметим, что это первая подобная награда в регионе.

-Людей, готовых прийти на помощь, в нашем городе становится все больше. Ряды добровольцев пополняет молодежь. Сегодня в Ноябрьске действует свыше 30 добровольческих объединений, это почти 4 500 человек. Волонтеры помогают в различных сферах. Все свое свободное время они заботятся о наших земляках и делают это по зову сердца. С этого года решили учредить для наших добровольцев свой знак отличия. Будем вручать его ежегодно,- рассказал глава города Алексей Романов.

Предложить кандидатуры к награде могут городские общественные организации, движения, муниципальные учреждения и органы местного самоуправления. Заявку на рассмотрение необходимо отправить до 1 марта по адресу: ул. Изыскателей, 38а, тел. 8(3496) 35-73-03, а также через АИС «Молодежь России».

В прошлом году 23 активиста получили благодарности от городской думы. Записи об этом появились в их трудовых книжках. Аналогичная практика также является передовой.

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