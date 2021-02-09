На очистку дорог в Надыме выйдут шесть новых самосвалов с вместительными кузовами

Фото: правительство ЯНАО

На предприятие «Надымгоравтодор» поступили шесть полноприводных самосвалов, работающих на газомоторном топливе, при этом кузов каждой машины вмещает 20 кубометров снега. Техника приобретена за счет окружного бюджета.

Напоминаем, что парки дорожной техники пополнились новыми машинами по всему региону. В 2020 году в рамках дотаций и субсидий из окружного бюджета округ закупил 90 единиц техники для содержания дорог. Поручение об этом дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

-Из окружного бюджета были выделены средства на приобретение 90 единиц техники: это комбинированные дорожные машины для борьбы с гололедом, техника для уборки тротуаров, самосвалы, снегопогрузчики, автогрейдеры. Новая техника позволит повысить качество содержания улично-дорожной сети как в зимнее, так и в летнее время. Автомобили предназначены для всесезонного использования, - рассказала заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.

Итак, для Губкинского закуплено 10 единиц техники, Салехарда - 23, Нового Уренгоя - 30, Надымского района - 11, Пуровского района - 4, Муравленко - 5, Шурышкарского района - 4, Тазовского района - 2, Красноселькупского района - 1.

При этом в округе постоянно расширяется линейка техники на экологичном газомоторном топливе. Эксплуатируется четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и поселке Ягельный Надымского района. Всего с 2017 по 2020 год за счет субсидий и дотаций приобретено 143 единицы техники.