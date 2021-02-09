Глава Салехарде сделал выговор чиновнику, поручившемуся за депутата-взяточника Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде начальник управления по физической культуры и спорту получил выговор после поручительства за бывшего главного инженера «Салехардэнерго» и депутата Городской Думы. Напоминаем, что на мужчину было возбуждено уголовное дело за взятку в особо крупном размере.

При рассмотрении вопроса о продлении срока ареста бывшего главного инженера, адвокаты ходатайствовали о его освобождении под личное поручительство. После этого суд получил письменное обязательство от начальника управления по физической культуре и спорту города, в котором говорилось, что он берет на себя ответственность за надлежащее поведение обвиняемого.

Однако этими действиями муниципальный служащий вышел за пределы своей компетенции, тем самым грубо нарушив установленные требования к служебному поведению и выразив поддержку лицу, обвиняемому в особо тяжком коррупционном преступлении.

В итоге глава города привлек госслужащего к дисциплинарной ответственности.