На Ямале подвели итоги года реализации проекта по развитию изгородного оленеводства

Фото: правительство ЯНАО

Специалисты департамента агропромышленного комплекса ЯНАО и ГКУ «Научного центра изучения Арктики» посетили фермерское хозяйство Владимира Слепушкина в Надымском районе, чтобы оценить первые результаты реализации проекта по развитию изгородного оленеводства. Напоминаем, что мужчина выиграл окружной грант в 15 миллионов рублей.

Проект стартовал ровно год назад. В феврале 2020 года оленевод Владимир перегнал около 400 голов с территории Ямальского района в таежную зону Надымского района - в изгородь. Ограждение протяженностью 40 километров установили на участке с хорошей кормовой базой, расположенном в 30 километрах севернее поселка Лонгъюган.

Специалисты, подводя промежуточные итоги первого года реализации проекта, отмечают удачный старт.

-Сейчас в изгороди порядка 500 оленей. Животные чувствуют себя хорошо, процесс адаптации происходит спокойно и равномерно. Оленеводы, участвующие в проекте, нацелены на дальнейшее увеличение поголовья, - рассказал специалист отдела развития сельского хозяйства департамента АПК ЯНАО Александр Быков.

Все этапы жизненного цикла проекта контролируют ученые Научного центра изучения Арктики. Эксперты наблюдают за процессом адаптации оленей к новым условиям ограниченной территории выпаса и изучают систему использования пастбищ, анализируют происходящие изменения растительного покрова на огороженном участке.

Результаты исследований лягут в основу решения о целесообразности дальнейшего внедрения изгородного оленеводства в автономном округе.