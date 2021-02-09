В Салехарде открылась выставка архивных документов «Без срока давности»

Фото: департамент образования ЯНАО

В Ямальском многопрофильном колледже открылась передвижная выставка архивных документов «Без срока давности», рассказывающая о военных преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны против мирного населения.

Отметим, что архивные документы были рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина в Год памяти и славы.

К работе подключилось 47 архивных учреждений, 370 сотрудников и 66 историков.Все это специалисты региональных государственных архивов, члены региональных отделений Российского исторического общества и ученые-историки ведущих российских вузов.

В общей сложности на территории Ямала было выявлено и систематизировано около 7 тысяч архивных документов - свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР

Уникальная выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны одновременно открылась 8 февраля в 63 регионах России.