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Житель Лабытнанги, покупая лодочный мотор, нарвался на мошенников

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Житель Лабытнанги, покупая лодочный мотор, нарвался на мошенников

Житель Лабытнанги, покупая лодочный мотор, нарвался на мошенников

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Лабытнанги обратился местный житель 1982 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что 15 января мужчина увидел на одном из сайтов объявление о продаже лодочного мотора. Позвонив по указанному телефону, он обговорил с продавцом условия доставки товара. По уверению владельца, он отправит мотор транспортной компанией, как только мужчина оплатил полную стоимость товара

в размере более 120 тысяч рублей.

Не заподозрив обмана, северянин перевел деньги на указанный счет, однако мотор к нему так и не приехал, а продавец отключил телефон. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину».

Сейчас полицейские пытаются установить личность злоумышленника, нажившегося на лабытнангце.

Криминал