Житель Лабытнанги, покупая лодочный мотор, нарвался на мошенников
Фото: Ольга Крыльцова
В полицию Лабытнанги обратился местный житель 1982 года рождения, ставший жертвой мошенников.
Было установлено, что 15 января мужчина увидел на одном из сайтов объявление о продаже лодочного мотора. Позвонив по указанному телефону, он обговорил с продавцом условия доставки товара. По уверению владельца, он отправит мотор транспортной компанией, как только мужчина оплатил полную стоимость товара
в размере более 120 тысяч рублей.
Не заподозрив обмана, северянин перевел деньги на указанный счет, однако мотор к нему так и не приехал, а продавец отключил телефон. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину».
Сейчас полицейские пытаются установить личность злоумышленника, нажившегося на лабытнангце.