Администрация Нового Уренгоя чуть не оставила без денег предприятия, с которыми заключила контракт

Администрация Нового Уренгоя чуть не оставила без денег два предприятия, с которыми заключила контракт Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В итоге было установлено, что администрация города нарушила сроки оплаты по контрактам перед ООО «Автодоркомплект» и ООО «ВМ Тюмень». Согласно договору, предприятия поставили автотранспортные средств и строительно-дорожную технику для содержания улиц на общую сумму 6,7 миллиона рублей.

В связи с этим в отношении должностного лица было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Теперь виновник должен оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.