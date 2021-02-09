В Пуровском районе проходит уникальная выставка, посвященная землякам, ушедшим на фронт

Фото: администрация Пуровского района

Пуровский районный историко-краеведческий музей совместно с общественной организацией Советом ветеранов организовал уникальную выставку «Герои Пуровской земли». Она посвящена пуровчанам - участникам Великой Отечественной войны.

Экспозицию разместили в фойе 2-го этажа районной администрации. Ознакомиться с ней можно с 6 по 25 февраля.

На обозрение граждан представлены личные предметы ветеранов войны, военная форма, копии орденов, медалей и документов, фотографии, радиостанции, телефонный аппарат ТАИ-43 и многое другое.

Отметим, что всего за годы войны из Пуровского района на фронт ушли 226 человек. Более половины из них полегли на полях сражений.

Первые земляки, которые вступили в бой с фашисткой Германией, были призваны еще до начала войны. Среди них: Новиков Михаил Владимирович, Косенко Марк Иванович, Саргин Михаил Константинович, Белоусов Геннадий Петрович и Петров Петр Васильевич.

-Все экспонаты подлинные: фактически это пять нелегких фронтовых судеб и пять героических страниц Великой Отечественной войны, - отметил один из организаторов выставки Петр Колесников.