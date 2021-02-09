В Надыме 15 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети ВКонтакте

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских вручил 15 молодым семьям сертификаты на улучшение жилищных условий. Отметим, что это первые в 2021 году семьи, которые получают от округа поддержку в виде соцвыплаты.

Она предназначена для погашения долга, уплаты процентов по ипотеке, жилищным кредитам и займам.

-Жилищный вопрос для любой молодой семьи - важный и актуальный. Всегда хочется иметь свой дом, теплый и уютный, но не всегда есть возможность приобрести собственное жилье. Поэтому порой приходится обращаться за помощью к банкам, - сообщил глава муниципалитета.

Чтобы снять финансовую нагрузку на семейный бюджет, на Ямале действует региональная программа социальной поддержки «Молодая семья». Благодаря ней в 2020 году свои жилищные условия улучшили 95 надымских молодых семей, а в этом году их количество возрастет до 133.