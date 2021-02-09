В Салехарде задержали приезжего мужчину с крупной партией наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Салехарда задержала 3 февраля 28-летнего приезжего гражданина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Во время личного досмотра у него обнаружили полимерные пакеты с порошкообразным веществом, а в квартире, где он проживал, нашли еще один пакет с 50 таблетками - россыпь вещества растительного происхождения.

Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотическим средством растительного и синтетического происхождения общей массой 600 грамм, что является крупным размером.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. г ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Сейчас он находится под стражей.

Также напоминаем, что минувшей осенью в окружной столице задержали еще двух приезжих, которые собирались сбыть на территории города крупную партию наркотиков.

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