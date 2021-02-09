Ямальские общественники прокачают лидерские качества в «Академии гражданских инициатив»

Фото: администрация Салехарда

Общественники Салехарда, Лабытнанги, Приуральского, Шурышкарского и Ямальского районов приняли участие в семинаре проекта «Академия гражданских инициатив». Он проводился в рамках очного отборочного этапа.

Отметим, что проект «Академия гражданских инициатив» реализуется на Ямале уже второй раз. Он направлен на поддержку инициативных граждан для усовершенствования их лидерских качеств, обучения умениям работы с жителями, отстаивания своей точки зрения, оппонирования, а также дальнейшего их вовлечения в процессы социально-экономического и общественного развития муниципалитетов и региона в целом.

С «академиками» работал приглашенный бизнес-тренер Дмитрий Михайлов. Он отметил, что одна из главных целей очных сессий - отобрать 15 лучших гражданских активистов, которые в марте поедут на пятидневное обучение в Москву. Там они будут «прокачивать» свои навыки по нескольким направлениям: проектное управление, публичные выступления, PR, коммуникации и работа в конфликтных ситуациях.

По итогам первого сезона «Академии гражданских инициатив», который прошел в 2019 году, около десяти человек стали депутатами представительных органов муниципальных образований округа, трое вошли в состав окружной Общественной палаты, порядка еще десяти сменили место работы с точки зрения карьерного роста. Но самое главное - появились десятки новых проектов, которые были реализованы на благо региона и его жителей.