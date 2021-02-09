Фото: правительство ЯНАО

Харпский дом-интернат «Мядико» отметил 25-летний юбилей. Это единственное учреждение на Ямале, которое специализируется исключительно на стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов.

В организации трудятся более 130 сотрудников: специалисты по социальной работе, медицинский персонал, инструкторы по лечебной физкультуре и другие.

Сегодня в «Мядико» находятся 140 подопечных. Большинство из них - малоподвижные или лежачие люди, за которыми осуществляется ежедневный и тщательный уход. Для них создан целый комплекс мер: от реабилитационных мероприятий до обычной душевной беседы.

На территории учреждения есть библиотека, музей, молельная комната, компьютерный класс, пекарня, радиоузел и многое другое. Летом подопечные выращивают овощи в местных теплицах и выезжают на базу отдыха на пикник. В холодные зимние вечера проводят время за посиделками с чаем и сладостями, показывают творческие номера.

Прошедший 2020 год внес коррективы в привычную жизнь дома-интерната. С конца апреля персонал учреждения перешел на работу вахтовом методом - двухнедельную круглосуточную смену, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом постояльцев и коллег.

В честь юбилея подопечные и сотрудники учреждения собрались, чтобы вспомнить многолетнюю историю учреждения, спеть песни, прочесть стихи. В качестве угощения был испечен праздничный пирог.