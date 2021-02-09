Погода на Ямале на 9 февраля: в некоторых районах наступит штиль

Погода на Ямале на 9 февраля

Во вторник, 9 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, и снег. Днем -27, ночью -24. Ветер 6-15 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -18. Ветер 1-2 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - снег. Днем -17, ночью -23. Ветер 1-2 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и снег. Днем -18, ночью -20. Ветер 4-13 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -16, ночью -18. Ветер 1-2 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -16, ночью -15. Ветер 1-2 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -27, ночью -24. Ветер 10-11 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -22. Ветер 1-2 м/с.