На Ямале стартовала вторая волна вакцинации против коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

На Ямал прибыло пять тысяч доз отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Сейчас препарат находится на окружном складе в Ноябрьске, позже его распределят по муниципалитетам, чтобы продолжить массовую вакцинацию населения.

На сегодняшний день от коронавируса привиты более 11,5 тысяч человек, из них 1 312 - двукратно. Также напоминаем, что на Ямале действуют 70 прививочных пунктов. Они оборудованы в медицинских учреждениях, а также в других просторных помещениях, где есть отдельный вход и возможность комфортно провести время до и после вакцинации.

Поставить прививку может любой желающий, не имеющий противопоказаний. В первую очередь приглашать на вакцинацию будут людей из листов ожидания, а также из категорий риска: пожилых и страдающих хроническими заболеваниями.

Процедура занимает около часа: это осмотр врача-терапевта, сама вакцинация и наблюдение врача после прививки в течение 30 минут. Для вакцинации вторым компонентом пациенты приглашаются через 21 день.

Также для удобства жителей работает сайт ямалпривит.рф, на котором размещены ответы на самые насущные вопросы о прививке, указаны адреса всех прививочных пунктов и дан перечень необходимых документов.