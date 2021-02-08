Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продлен срок приема заявок на получение именной стипендии губернатора. Подать необходимый пакет документов можно до 28 февраля. Это связано с тем, что в некоторых вузах сдвинулись сроки сессии.

Напоминаем, что заявочная кампания стартовала 25 января. Теперь размер именной стипендии составляет 10 тысяч рублей ежемесячно, вместо одной тысячи, как это было ранее.

Заявки принимаются от студентов, закончивших первый курс, обучающихся в государственных вузах страны, колледжах и техникумах по очной форме обучения. Для участия в конкурсной кампании претенденту необходимо направить пакет документов в департамент образования или в ведомство по профилю обучения: департамент здравоохранения, культуры, строительства и жилищной политики, природоресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса, а также департамент по делам коренных малочисленных народов Севера. С перечнем документов, необходимым для подачи заявки, можно ознакомиться на официальном сайте департамента образования ЯНАО.

Всего на конкурсной основе в этом полугодии будет присуждено 27 именных стипендий губернатора, а уже с летней сессии количество получателей увеличится почти в три раза. Будут учреждены дополнительные 50 стипендий для студентов, которые учатся на врачей, педагогов и по другим специальностям социальной сферы, при этом сдают сессию на «хорошо» и «отлично», имеют научные достижения, а также окончили школу с медалью.