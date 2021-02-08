Школьники Салехарда могут получить подарок от главы города Алексея Титовского

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде дан старт «Году науки и технологии». Начался он с презентации выставки «Наука и технологии 21 века», а также встречей со школьниками - победителями олимпиад и соревнований.

На мобильной выставке, представленной в школе №1, можно увидеть: 3D технологии для инженеров будущего; комплекс игр для изучения ПДД; современную технику, применяемую в учебных процессах; школьную форму, созданная самими ученицами; цифровые микроскопы и многое другое. Кроме того, участникам мероприятия были презентованы такие системы как «Умный дом» и предложение погрузиться в виртуальную реальность, где можно создать макет динозавра при помощи 3D ручки - все применяемые современные технологии разрабатываются и используются школьниками Салехарда.

Отметим, что выставочный комплекс будет перемещаться по школам города в течение года, поэтому познакомиться с экспонатами смогут все учащиеся окружной столицы.

-В рамках Года науки в нашем городе запланирован целый цикл подобных мероприятий, различные активности, которые позволят школьникам нашего города раскрыть таланты и возможности научной деятельности. После знакомства с выставкой был приятно удивлен теми достижениями и технологиями, которые сегодня применяются в учебном процессе, - поделился глава Салехарда Алексей Титовский.

В свою очередь Дмитрий Фролов рассказал об основных направлениях в работе Центра, сотрудники которого провели для школьников мастер-классы. Отметим, что это те учащиеся, кто не смог очно присутствовать на занятии, присоединились в режиме онлайн. На странице Алексея Титовского в соцсети ВКонтакте была организована прямая трансляция. Кроме того, Андрей Умников познакомил ребят с деятельностью Российского центра освоения Арктики, без которой невозможно социально-экономическое развитие Ямала.

По итогу мероприятия Алексей Титовский призвал школьников написать небольшое эссе на тему научного потенциала Арктического региона. Присылать свои размышления учащиеся могут в личном сообщении в аккаунт главы города в Instagram и во ВКонтакте в течение недели. Автор лучшего письма получит специальный приз.