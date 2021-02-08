Полиция Лабытнанги задержала уроженца Мордовии, обокравшего пенсионерку Фото: Ольга Крыльцова

Полицейские Лабытнанги задержали мошенника, который украл у местной жительницы 1944 года рождения крупную сумму денег.

Происшествие случилось в декабре 2019 года. Тогда женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже квартиры. Через некоторое время,11 декабря, ей позвонил потенциальный покупатель. Обманным путем он убедил пенсионерку проделать несколько денежных операций, после чего она лишилась 47 тысяч рублей.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий преступника удалось задержать. Им оказался ранее судимый уроженец Республики Мордовии 1992 года, находившийся на территории Саратовской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».