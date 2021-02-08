В Новом Уренгое проверят на прочность рекламные конструкции

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

Непогода, которая обрушилась в выходные на Ямал, затронула и Новый Уренгой. Сейчас ветер стал тише, но метель оставила много работы.

-Коммунальщики занимаются наведением порядка. Пересмотрим график уборки. В первую очередь выведем технику на расчистку центральных магистралей, подъездных путей к школам, детсадам и больницам. Прошу уделить особое внимание расчистке пандусов и козырьков крыш, там, где есть угроза схода снега, - сообщил глава города Андрей Воронов.

Также, по его словам, всем предпринимателям необходимо проверить на прочность рекламные конструкции: баннеры, вывески и щиты.

Отметим, что на данный момент стихия немного успокоилась. Все предприятия и учреждения образования работают в штатном режиме.

-Друзья, коммунальные службы выведены и работают в полную силу. Постепенно уберут все участки, которые этого требуют. Проявите терпение, - призвал жителей градоначальник.