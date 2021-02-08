В непогоду ямальские спасатели оказали помощь 75 жителям округа

Фото: правительство ЯНАО

За прошедшие сутки сотрудники «Ямалспаса» оказали помощь 75 жителям региона.

Так, в салехардский поисково-спасательный отряд от дежурного «112» поступило сообщение, что на ледовой переправе Салехард-Лабытнанги застряли несколько автомобилей. Из-за разбушевавшейся стихии они не могут продолжить движение, а значит нужна эвакуация. К месту вызова незамедлительно отправились шестеро спасателей. В итоге из снежного заноса было деблокировано шесть машин и эвакуировано 35 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Следующее сообщение также поступило от диспетчера «112». В 19 километрах от Салехарда четверо граждан на двух автомобилях попали в снежный занос. Через некоторое время люди были найдены, в медпомощи не нуждались. Кроме того, во время проведения поисково-спасательных работ на участке Салехард - Аксарка было эвакуировано 17 человек из застрявших автомобилей.

Вечером спасателям поступило сообщение от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). На автозимнике Мужи - Азовы также застряли две машины. В них находились шесть человек, включая двух детей. Им также требовалась эвакуация. На поиски выезжали два спасателя на автомобиле ТРЭКОЛ.

В тот же вечер поступило еще одно сообщение от ЕДДС. В 7-8 километрах от поселка Старый Надым мужчина на снегоходе отстал от группы. До места назначения он не добрался и не выходит на связь. В результате поисково-спасательных работ его удалось найти. К счастью, помощь медиков не понадобилась.

В ночь с 7 на 8 февраля в Ярсалинское подразделение «Ямалспаса» поступило сообщение, что в 10 километрах от села Яр-Сале сломался снегоход, требуется эвакуация восьми человек, из них трое несовершеннолетние. Спасатели на ТРЭКОЛе тут же выехали к месту вызова. В кратчайшие сроки люди были найдены и доставлены в больницу села Яр-Сале для осмотра. Состояние спасенных удовлетворительное.

Далее, 8 февраля, было получено сообщение от ЕДДС: лесу, примерно в 8 километрах от Надыма, застряли четыре человек на автомобиле, в том числе двое несовершеннолетних. В свою очередь спасатели провели успешную эвакуацию, медицинская помощь никому не потребовалась.