Житель Нового Уренгоя отправится в тюрьму за кражу денег с карты собутыльницы Фото: Ольга Крыльцова

Суд Нового Уренгоя вынес приговор в адрес местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража с банковского счета».

Происшествие случилось в августе 2020. Тогда в полицию обратилась женщина 1964 года рождения, у которой украли 9 тысяч рублей с банковской карты.

Было установлено, что новоуренгойка распивала алкоголь в компании нового знакомого. Во время застолья она дала мужчине свою банковскую карту, чтобы он сходил в магазин за новой порцией спиртного. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник снял в банкомате 9 тысяч рублей и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступник был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения.

В итоге суд приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.