Упавшую в Салехарде теплую остановку временно заменили автобусом

Фото: администрация Салехарда

Непогода, разбушевавшаяся в Салехарде минувшей ночью, снесла теплую остановку по ул. Зои Космодемьянской, 69. Напоминаем, что об этом сообщил один из местных жителей в паблике «Подслушано в Салехарде».

Как сообщила местная администрация, конструкцию в ближайшее время поднимут, произведут укрепление анкерными устройствами, проведут обследование и ремонтные работы. Чуть позже восстановят стеклопакеты, поврежденные в холодной части остановки.

Отметим, что конструкция теплого остановочного комплекса весит около 2,5 тонн, поэтому ее крепление к основанию не предусмотрено.

Чтобы пассажирам не было холодно дожидаться общественного транспорта, на месте павильона временно установили автобус.