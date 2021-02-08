В Пуровском районе задержали преступников, обещавших за взятку победу в электронном аукционе

В Пуровском районе бизнесмен попался на даче взятки для заключения муниципального контракта Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции раскрыли преступление, связанное с получением взятки в крупном размере.

Инцидент случился в июле 2020 года, когда двое лиц, действуя умышленно и по предварительному сговору, получили от представителя общества с ограниченной ответственностью взятку в размере 300 тысяч рублей. За эти деньги мужчины были должны обеспечить его победу в электронном аукционе и заключение муниципального контракта, связанного с нанесением дорожной разметки.

В ходе обысков сотрудники изъяли документы и электронные носители, подтверждающие незаконную деятельность злоумышленников.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. а, в ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», в отношении взяткодателя - по п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

В настоящее время оперативное сопровождение уголовного дела продолжается.