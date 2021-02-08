Полицейские из Нового Уренгоя помогли беременной женщине добраться до роддома

Фото: УМВД России по ЯНАО

Новоуренгойские автоинспекторы помогли добраться до роддома беременной жительнице поселка Уренгой. Все случилось 30 января, когда лейтенант Степан Калашников и младший сержант Дмитрий Курдогло несли службу на автодороге Сургут - Салехард.

Примерно в 18:30 к патрульным подъехал автомобиль. Встревоженный водитель сообщил, что в салоне находится его беременная супруга, у которой начались схватки. Поэтому им необходимо как можно быстрее добраться до родильного дома.

Доложив о случившемся в дежурную часть, патрульные, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, сопроводили машину с роженицей в Новый Уренгой. Спустя десять минут у семьи Терлоевых родился здоровый малыш.

При выписке из роддома инспектор ДПС Дмитрий Курдогло навестил молодых родителей и подарил автолюльку, чтобы ребенок всегда находился в безопасности при поездках в автомобиле.

В свою очередь глава семьи Бекхан Терлоев поблагодарил полицейских за оказанную помощь и выразил искреннюю благодарность за полезный подарок.

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