Влюбленных надымчан приглашают принять участие в «Love Party»

Фото: Дом молодёжи | Надым

В самый романтичный праздник года, День Влюбленных, надымский Дом молодежи подготовил необычное мероприятие «Love Party». В нем могут принять участие десять влюбленных пар не младше 18 лет.

Тех, кто решит записаться, ждет интеллектуальная и эмоциональная битва, а именно: парные и командные игры, фирменные призы и знакомства с новыми людьми.

-Хотя.... никакой подарок так не впечатлит, как то, что вы просто отвлечетесь от обыденной суеты и по новому посмотрите на таланты и темперамент друг друга, - обещают организаторы конкурса.

Узнать подробности и забронировать места можно через организатора Андрея. Отметим, что количество мест ограниченно и вход строго по записи. Заявки принимаются до 12 февраля