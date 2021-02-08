Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске изменится схема движения на перекрестке улиц Советская - Высоцкого. Для этого на светофор добавят дополнительные секции, которые позволят разгрузить движение и предотвратить дорожно-транспортные происшествия за счет исключения пересечения потоков.

-На электронном регулировщике обустроят не только секции движения по полосам, но и появится отдельная фаза для пешеходов, а также будет организован диагональный пешеходный переход, - сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации города.

Отметим, что решение об установке дополнительных секций было принято на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Кроме того, в настоящее время проводятся расчеты интенсивности движения транспорта на перекрестке улиц Магистральная - Гагарина. При необходимости здесь также обустроят дополнительные секции светофора.